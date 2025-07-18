Два краснокнижных стервятника поселились в Московском зоопарке впервые за 50 лет

В Московском зоопарке появились два стервятника — редкие пернатые, занесенные в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Как сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, этих птиц не было на экспозиции более пятидесяти лет.

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Посетители могут увидеть стервятников на Новой территории рядом с вольером росомахи. Возраст одного из них около года, второго — примерно пять лет. Акулова пояснила, что окрас птиц зависит от возраста: у молодой особи перья темные, а у взрослой — почти белые с серо-коричневыми вкраплениями. При этом пол стервятников пока не определен.

По ее словам, стервятники прибыли из южного парка птиц «Малинки» и хорошо уживаются друг с другом. Они проявляют высокую любознательность, однако остаются осторожными.

В столичном зоопарке птицам обеспечили разнообразное питание: они получают мясо, рыбу, а также витаминно-минеральные добавки, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть животных на экспозиции «Турья горка». При этом дагестанские туры дают потомство каждый год, поэтому подросшие детеныши уезжают в другие зоопарки.