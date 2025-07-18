Краснокнижное насекомоядное растение зацвело в Москве

На болотах и других пресных водоемах зацвела хищная росянка обыкновенная – насекомоядное растение, занесенное в Красную книгу Москвы. Цветение продлится до конца августа, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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Сладкие капли растения привлекают насекомых – мухи садятся на росянку и прилипают, а листья сворачиваются, парализуя добычу. Через несколько дней росянка снова раскрывается для поисках новых насекомых.

Светолюбивое растение обитает на сильно переувлажненных местах. В частности, его можно увидеть в Малинском верховом болоте в комплексном заказнике "Зеленоградский". Однако специалисты не советуют отправляться по поиски росянки, так как она предпочитает расти на мягком и непрочном грунте.

Биологи департамента напомнили о важности бережного отношения к окружающей среде. На природных территориях нельзя срывать, повреждать или уничтожать растения.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвело дымное дерево, также известное как скупия обыкновенная. Эффект туманного облака вокруг растения появляется из-за вытянутых цветоножек, которые покрыты большим количеством розовых волосков. Родина дымного дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая.