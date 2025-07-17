Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили свою работу, отменив ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский вечером 17 июля в связи с отражением атаки БПЛА в столичном регионе.
По данным Сергея Собянина, подразделения ПВО ликвидировали один вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.