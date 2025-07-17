Москвичей предупредили о погодном апокалипсисе

На грядущих выходных столичный регион накроет очередной погодный апокалипсис с ливнями и грозами. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, большую часть субботы сохранится благоприятный характер метеоусловий. Температура воздуха днем 19 июля составит плюс 25-28 градусов.

«Воскресенье пройдет под аккомпанемент грозовых ливней. Дневная температура понизится до плюс 22-25 градусов», — отметил Тишковец.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уверен, что осадки в столичном регионе начнутся еще в ночь на субботу и продолжатся в течение всех выходных дней.

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«Солнца будет мало, а дождей много. В субботу снова ждем грозовое положение. В воскресенье, может, обойдется без гроз. Температура в Москве в субботу плюс 25-27 градусов, а в воскресенье — плюс 24-26 градусов. Будет дуть порывистый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы в субботу порывы достигнут 15 метров в секунду», — рассказал «Вечерней Москве» Ильин.

Он добавил, что, несмотря на разгул погоды, атмосферное давление 19 и 20 июля останется в пределах 748-745 миллиметров ртутного столба.