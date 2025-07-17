В Москве обновят более 200 зон для отдыха

В столице в рамках комплексной программы благоустройства обновят более 200 зон для отдыха. Об этом сообщает mos.ru.

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят старые лавочки, а также обновят урны и установят велопарковки более чем на 170 улицах.

Проведение данных работ позволит благоустроить территории столицы и создать комфортные условия для отдыха.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Волгоградского проспекта.