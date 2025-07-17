Москвичей предупредили о погодном «сюрпризе»

Погода в Москве начала постепенно улучшаться, но к конце недели жителей и гостей региона будет ждать сюрприз от небесной канцелярии в виде ливня с грозой. Об этом в четверг, 17 июля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам метеоролога, в пятницу, 18 июля, ожидается относительно сухая погода с температурой воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы — около плюс 24–27 градусов в дневное время. Эксперт добавил, что в субботу, 19 июля, столбики термометров покажут порядка 25–28 градусов выше ноля.

Однако уже в воскресенье, 20 июля, в Москву придут сильные осадки, а воздух остынет до 22-25 градусов тепла.

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— В самой Москве дожди прекратились, и погода взяла курс на постепенное улучшение! На финал рабочей недели небесная канцелярия подготовила для жителей столицы - сюрприз! — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой» подтвердил, что в предстоящие выходные погода в столице ухудшится. Будут идти дожди с грозами. А в начале следующей недели упадет атмосферное давление.