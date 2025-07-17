Фестиваль циркового искусства открылся в Москве

В Департаменте культуры Москвы рассказали о фестивале циркового искусства «Идол-2025». Об этом сообщает mos.ru.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, этот международный проект ежегодно привлекает лауреатов и победителей профессиональных конкурсов и соревнований со всего мира.

Артисты показывают свои номера на манеже Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

В этом году в фестивале принимают участие около 200 артистов из России, Венгрии, Китая, Мексики, США, Великобритании, Марокко, Танзании, Вьетнама, Чили и других стран.

«Москва в очередной раз подтверждает свой статус крупнейшего центра мирового циркового искусства», — добавил Фурсин.

Ранее в Минкультуры Московской области рассказали, что фестиваль классической музыки под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» посетили 8 тыс. человек.