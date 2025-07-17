В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за фестиваля бега

В связи с проведением «Большего фестиваля бега – Big Run Fest» 19 июля в центре Москвы ограничат движение транспорта.

С 18 июля будет запрещена парковка на ряде улиц, а 19 июля перекроют Новинский, Смоленский и Зубовский бульвары, а также другие участки Садового кольца.

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на портал мэра и правительства столицы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь с 21 на 22 июня прошёл 12-й Ночной забег. Это единственный массовый старт столицы, который проходил в ночное время. Участники преодолели по столичным набережным дистанцию в 10 км.