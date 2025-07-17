Завершено строительство школы в Южном Медведкове

Школьное здание гармонично вписывается в окружающую застройку. Оно выполнено в форме прямоугольника, включает блоки начальной и старшей школы и отвечает требованиям безбарьерной среды.

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В районе Южное Медведково готовят к открытию новую школу. Ее построили по адресу: Полярная улица, дом 27а. Здание осмотрел Сергей Собянин.

«Идут каникулы, а для подготовки школы работает огромное количество людей: и учителя, и коммунальщики, и строители. Десятки тысяч людей. Как раз сейчас у нас самый пик подготовки, когда середина лета. Строим новые школы, ремонтируем», — отметил Сергей Собянин.

Учебный корпус на Полярной улице

Строительство нового школьного здания началось в феврале 2022 года и завершилось в июле 2025-го. Работы провели за счет инвестора, который возводит современный жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Помимо здания школы, здесь появится два детских сада для 520 воспитанников.

Инвестор безвозмездно передаст новый учебный корпус городу, он войдет в состав школы № 967 имени Героя Советского Союза В.А. Комагорова.

Трехэтажное здание площадью около 24,7 тысячи квадратных метров имеет дополнительный подземный этаж. В школе создали комфортное и безопасное образовательное пространство, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Здание гармонично вписано в окружающий ландшафт. Оно выполнено в форме прямоугольника с внутренним двором, включает блоки начальных и старших классов, а также общешкольное пространство.

В корпусе разместили зал для проведения мероприятий, который может служить комфортным местом для проведения внеурочных занятий. Специальные акустические панели поглощают возможный шум.

Помимо универсальных и специализированных кабинетов, в распоряжении учащихся и педагогов будут лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортивные залы и многое другое.

Возле школы обустроили спортивное ядро: стадион с беговой дорожкой и прыжковой ямой, площадки для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, волейбол) и гимнастикой, а также для сдачи норм ГТО. Кроме того, оборудовали зоны для отдыха и проведения торжественных мероприятий.

Рядом со зданием также появились учебно-опытная часть и площадка для проведения занятий на свежем воздухе.

Первых учеников в здании должны принять 1 сентября. Здесь будут заниматься школьники первых-11-х классов из корпуса на Сухонской улице (дом 13), который включен в городскую программу модернизации образовательной инфраструктуры «Моя школа». За парты также сядут дети новоселов из ближайшего жилого комплекса.

Для ребят планируют открыть классы естественно-научной, технологической, социально-экономической и гуманитарной направленности. В планах также реализация городских проектов «Математическая вертикаль», «Естественно-научная вертикаль» и «ИТ-вертикаль».

По словам Елены Матусевич, учителя физики, теперь в классах можно проводить лабораторные работы по любым темам естественно-научного и инженерного направления. Здесь предусмотрено прекрасное демонстрационное оборудование и квантовые наборы по физике.

«Это очень важно, потому что сейчас ребята все больше и больше выбирают естественно-научные предметы: математику, физику, химию. Поэтому, конечно, нужна и база соответствующая для того, чтобы давать качественные знания и повышать интерес ребят», — подчеркнул Мэр Москвы.

В перспективе рассматривается возможность реализации проектов предпрофессионального образования (10–11 классы): «Инженерный класс в московской школе», «ИТ-класс в московской школе» либо «Медиакласс в московской школе».

Появится больше возможностей и для развития дополнительного образования, в том числе для учащихся из других московских школ. В частности, откроются новые кружки для учеников младших классов: совместные группы для детей и родителей, лингво- и логогруппы, арт-группы, театр и занятия по другим направлениям.

Школа № 967

В состав школы № 967 имени Героя Советского Союза В.А. Комагорова входят семь учебных корпусов на улицах Сухонской, Молодцова, Полярной, Тихомирова и в проезде Шокальского — два школьных, четыре дошкольных и одно здание дополнительного образования.

В школе обучаются 2295 детей, в том числе 1516 школьников и 779 дошкольников. Коллектив насчитывает 182 сотрудника, среди них 134 педагогических работника.

В системе дополнительного образования реализуется 160 программ различной направленности: естественно-научной, технической, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной. Охват учащихся дополнительным образованием составляет 95 процентов.

В 2024/2025 учебном году школу закончили завершили 59 11-классников. Трое из них были награждены федеральной и московской медалями за особые успехи в учебе. По итогам ЕГЭ три выпускника (пять процентов от общего количества) получили по трем предметам более 250 баллов. Один выпускник набрал 100 баллов по химии.

Кроме того, в прошлом учебном году 14 учеников получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Двое учащихся стали призерами Московской олимпиады школьников.

Школа № 967 активно участвует в городском проекте «Профессиональное обучение без границ». В 2024/2025 учебном году самыми востребованными направлениями стали профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, цифрового куратора, водителя автомобиля, вожатого и фотографа. Тогда в рамках проекта обучалось 87 школьников.

Кроме того, учащиеся школы становились призерами олимпиад. В состязании «Готов к жизни в умном городе!» награды получил 21 человек, «Музеи. Парки. Усадьбы» — 12 школьников, «Не прервется связь поколений» и «История и культура храмов столицы» — по два призера.

Школьники принимают активное участие в сдаче норм ГТО — по итогам прошлого учебного года они получили 92 золотых, 43 серебряных и 26 бронзовых знаков отличия.

Новые школы и детские сады

С 2011 года в Москве построили 668 зданий для образовательных учреждений, включая 464 детских сада и 204 школы, в том числе с дошкольными группами. Из них за счет городского бюджета — 332 объекта, а за счет внебюджетных средств — 336.

«Больше 30 новых школ и детских садов откроется в Москве к началу учебного года. Большинство зданий уже построены», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году свои двери для учащихся должны открыть 28 школ, в том числе с дошкольными группами, и 24 детских сада — всего 52 объекта образования. За счет городского бюджета возведут 18 зданий, за счет внебюджетных средств — 34.

На сегодня готовы к открытию пять зданий. 34 новых объекта примут учеников 1 сентября. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 13 зданий, а до 2027-го ­— построить еще около 200 объектов образования.

«Мой район». Южное Медведково

Южное Медведково — динамично развивающийся район на северо-востоке Москвы, в котором проживает свыше 88 тысяч человек. Среди его достопримечательностей — храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, мемориал «В честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне» на территории парка «Певческое поле», памятник технике «СССР — Н 542 Полярная авиация», парк «Чермянка» и Ясный пруд.

За последние годы в Южном Медведкове сделали многое для повышения качества жизни горожан. Основную часть работ провели в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

В 2024-м завершили благоустройство основных участков парка «Яуза» — уникального рекреационного пространства, которое раскинулось от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук, парку «Сокольники» и ВДНХ. За девять лет привели в порядок 15 участков общей площадью около 360 гектаров, в том числе от проезда Дежнева до улицы Молодцова, вдоль Заповедной улицы и частично вдоль Сухонской улицы.

Сегодня живописный парк «Яуза» включает более 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп, эколого-просветительский маршрут длиной около 14 километров и экоцентр, свыше 20 километров беговых и 17 километров велосипедных дорожек, более 90 спортивных и 50 детских площадок. Это прекрасное место для прогулок и отдыха круглый год.

Кроме того, в Южном Медведкове благоустроили сквер на улице Молодцова (первый этап, от Сухонской улицы до проезда Шокальского), а также привели в порядок 56 дворов и высадили более 1,4 тысячи деревьев и кустарников.

В 2025 году в районе продолжают формировать качественное общественное пространство. Работы ведут в сквере на улице Молодцова (второй этап, от проезда Шокальского до Полярной улицы), на дублере Полярной улицы, в Ясном проезде с автобусным кругом и проезде к Медведковскому кладбищу.

В рамках развития амбулаторного звена построили здание детской поликлиники № 110 (филиал № 2) на Полярной улице (дом 11), комплексно реконструировали головное здание поликлиники № 218 в проезде Шокальского (дом 8, строение 1).

Кроме того, социальную инфраструктуру района пополнил детский сад на Полярной улице (дом 27, строение 7). По соседству на той же улице (дом 27 а) построили новую школу. По программе «Моя школа» модернизируют здание школы № 285 в Ясном проезде (дом 21). Обновленный корпус откроется в 2026-м.

Новым центром притяжения поклонников спорта и здорового образа жизни стал построенный в 2020 году физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в проезде Шокальского (дом 9а).

Помимо этого, в проезде Дежнева капитально отремонтировали детскую музыкальную хоровую школу «Весна» имени А.С. Пономарева (дом 3) и школу искусств «Феникс» (дом 8, корпус 1). Такие же работы завершаются в библиотеке № 63 имени И.С. Соколова-Микитова на Полярной улице (дом 15, корпус 1).

В 2025 году открылся современный культурно-досуговый центр «Полярный» — с концертным, хореографическими и спортивными залами, студиями звуко- и видеозаписи, творческими мастерскими, центром технического развития, а также множеством кружков и секций — всего более 70 разных направлений.

На улице Молодцова (дом 1б) работает центр московского долголетия — современное и комфортное пространство, где горожане старшего поколения могут заниматься спортом и творчеством, получать помощь в оформлении онлайн-услуг, общаться и укреплять здоровье, а также создавать свои клубы по интересам.

В 2022 году после капремонта открыл свои двери центр «Мои документы» района Южное Медведково на Полярной улице (дом 2). В обновленном помещении стало еще удобнее получать государственные услуги.

В сквере на пересечении улиц Молодцова и Сухонской располагается фестивальная площадка, оформленная в крымском стиле. В рамках «Московских сезонов» здесь выступают артисты, проходят мастер-классы, а в шале торгуют и готовят разные блюда. Летом в этом пространстве открыт бассейн, а зимой — каток.

Для удобства жителей организовали пять новых маршрутов наземного транспорта и установили более 20 современных остановочных павильонов.

По району Южное Медведково проходит самый востребованный трамвайный маршрут Москвы — № 17. В будни пассажиры совершают на нем в среднем свыше 53 тысяч поездок. На маршруте курсируют современные трехсекционные низкопольные вагоны «Витязь-Москва», в которых можно зарядить телефон, есть система климат-контроля и информационные табло.

В рамках развития инфраструктуры для электромобилей оборудована одна зарядная станция проекта «Энергия Москвы». К услугам любителей велопрогулок — 13 велопарковок и две станции городского велопроката.

Программа реновации

В Южном Медведкове полностью завершилась действующая программа реновации. Все включенные в нее 10 домов расселили и снесли. В новые современные квартиры переехали около двух тысяч москвичей.

Переданные под заселение новостройки расположены на улицах Молодцова и Полярной, а также в проезде Дежнева.