Выставка рисунков детей-сирот открылась к Году защитника Отечества

В Москве открылась выставка рисунков детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей: в эскалаторной галерее на Воробьевых горах до 6 августа можно увидеть 20 работ, посвященных теме защиты Родины и приуроченных к Году защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Воспитание в юных москвичах уважения к истории, подвигу, памяти – одна из наших приоритетных задач. Особенно важно говорить об этом с ребятами, которые лишены родительской опеки. Мы стараемся не просто заботиться о них, но и дать опору – показать, что они важны, услышаны, могут быть частью чего-то большого. В центрах для детей-сирот мы уделяем много внимания всестороннему развитию ребят. Они занимаются творчеством, участвуют в различных проектах, навещают ветеранов Великой Отечественной войны, посещают с экскурсиями музеи и места боевой славы, каждый год пишут «Диктант Победы» вместе с «серебряными» наставниками из проекта «Московское долголетие». Творческие работы, которые подготовили воспитанники центров, теперь смогут увидеть все горожане в эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Эта выставка о чувствах, которые не каждый взрослый сможет выразить словами, а ребята смогли – через акварель, графику, цвет и сюжет», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как отмечается, идея экспозиции родилась в Центре содействия семейному воспитанию имени Никулина, где проходил вернисаж в рамках историко-художественного фестиваля. По его итогам были отобраны лучшие работы воспитанников пяти центров для детей-сирот.

«Мы вместе с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы открыли выставку детских рисунков, на которых изображены сцены Великой Отечественной войны. Экспозицию разместили в эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Посетить ее можно до 6 августа включительно», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Среди юных художников малыши-дошкольники, юноши и девушки, ребята с особенностями здоровья. На своих рисунках они изобразили сцены Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества, моменты прощания воинов с семьей и близкими, ожидание возвращения и радость встречи. Ребята выбирали разные техники исполнения, среди которых цветная и монохромная графика, акварельная и гуашевая живопись, использовали дриппинг (брызги) и фотоколлажи. Это придало уникальность каждой картине.