Современный производственный комплекс появится в Чертанове Южном

Создание новых промышленных площадок в столице не только поддерживает занятость, но и формирует точки роста для экономики города.

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Новый промышленный комплекс построят на юге Москвы. Москомархитектура внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«В районе Чертаново Южное на земельном участке площадью 0,63 гектара по адресу: улица Дорожная, владение 25 запланировано размещение производственного комплекса. Проект позволит создать в Южном административном округе дополнительные рабочие места, а также будет способствовать укреплению промышленного потенциала столицы», — рассказала Юлиана Княжевская.

Создание современных промышленных площадок в столице не только поддерживает занятость, но и формирует новые точки роста для экономики города.

«В Чертанове Южном появится современный производственный комплекс, благодаря которому в районе будет создано 340 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов в сфере легкой, электронной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Площадь объекта составит более 12,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта даст импульс промышленному развитию округа и откроет новые возможности для профессиональной самореализации москвичей», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

У комплекса будет хорошая транспортная доступность как для сотрудников, так и для грузоперевозчиков за счет удобного расположения рядом с Московской кольцевой автодорогой.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город выделил участки для строительства двух производств на востоке столицы.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в конкретных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.