Началась реставрация часов с фасада Театра кукол Сергея Образцова

Специалисты очистят механизм, изношенные детали заменят на изготовленные по оригинальным чертежам, а кукол укрепят и окрасят.

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Началась реставрация декоративных часов с движущимися фигурками с фасада Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова на Садовой-Самотечной улице (дом 3). Их бережно сняли и перевезли в мастерскую, где полностью приведут в порядок. Эти часы — объект культурного наследия регионального значения.

«Часы Театра кукол Сергея Образцова являются его визитной карточкой. Это маленькое чудо, где каждый час оживает сказка. Необычное произведение искусства создали в Москве скульпторы Павел Шимес и Дмитрий Шаховский, а над созданием часового механизма трудился конструктор Вениамин Кальмансон. Сейчас часы перевезены в мастерскую, где специалисты бережно отреставрируют все элементы, после чего уникальный символ займет свое прежнее место на фасаде Театра кукол. Мы все, как прежде, во время прогулки по Садовой-Самотечной улице остановимся перед часами и увидим короткий спектакль, идущий под открытым небом», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

На часах установлены 12 домиков. Каждый час волк, кот, заяц, лиса, медведь и другие герои кукольного театра поочередно выглядывают под мелодию по мотивам русской народной песни «Во саду ли, в огороде» в обработке композитора Никиты Богословского.

За 50 лет часы неоднократно ремонтировали. Сейчас пришло время для более масштабных работ. Специалисты полностью разберут часы, приведут в порядок механизм, изношенные детали заменят на аналоги — их изготовят по оригинальным чертежам. Фигурки животных-музыкантов отреставрируют с сохранением авторских деталей. Их очистят, укрепят и окрасят. Фасад часов также приведут в порядок. Все работы проводятся под контролем Мосгорнаследия. Планируется, что они завершатся в следующем году.

Часы появились на фасаде здания в 1970 году, одновременно с открытием Театра кукол на Садовом кольце. Здание было строгим и лаконичным, и Сергей Образцов решил оживить фасад музыкальными часами. Эта идея могла возникнуть во время его путешествий с театром по европейским странам. В башенных часах средневековых мастеров часто были механизмы с движущимися фигурками, которые разыгрывали представления и привлекали к себе внимание. За границей такие часы часто ставили в общественных местах, но в СССР ничего подобного не было.

Сергей Образцов вместе с мастерами разных профессий создал конструкцию с программирующимся устройством, которое в определенное время включает элементы механики, электроники и акустики. Сначала часы хотели сделать из меди. Их размер должен был составлять пять на шесть метров, но позже его увеличили до 9,5 на семь метров. Корпус и механизм часов изготовили из нержавеющей стали и черного металла. Куклы изображают зверей — персонажей сказок и басен, их сделали в технике выклейки из стеклоткани.