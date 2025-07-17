Культурно-досуговый центр появится на участке бывшей промзоны «Соколиная Гора»

Культурно-досуговый центр будет возведен на реорганизуемом участке бывшей промзоны «Соколиная Гора» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«При проработке проектов КРТ город акцентирует внимание на потребностях москвичей в качественной разнообразной инфраструктуре в шаговой доступности. Поэтому рядом с новым жильем строятся объекты, которые будут востребованы москвичами. Один из таких – культурно-досуговый центр – возведут в рамках реорганизации участка бывшей промзоны «Соколиная Гора». Площадь современного здания составит 10 тыс. кв. м. Учреждение смогут посещать все жители нового микрорайона, который построят по проекту КРТ на площади около 24 га», – цитирует Овчинского пресс-служба.

Помимо этого, вместе с жильем на участке планируют возвести почти 163 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения, включая офисы, магазины, предприятия общепита и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.