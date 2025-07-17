В столице обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов

Работы пройдут в рамках комплексной программы благоустройства.

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Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок свыше 200 зон для отдыха. Более чем на 170 улицах заменят старые лавочки на новые, а также обновят урны и установят велопарковки. Работы проведут в рамках комплексной программы благоустройства.

Больше всего зон для отдыха обновят в Центральном округе столицы — работы затронут 39 улиц. В Южном административном округе они пройдут на 28 улицах, на стольких же — в Северо-Восточном. Так, на Нагатинской и Павелецкой набережных установят более 100 лавочек и свыше 80 велопарковок. На Стартовой и Широкой улицах появится более 60 лавочек и свыше 20 велопарковок.

В Булатниковском проезде установят 30 лавочек и 40 велопарковок, на Загорьевской улице — 32 лавочки и пять велопарковок. Работы пройдут и в Северном округе столицы: на Дубнинской улице появится 45 новых удобных лавочек.

Комплексная программа благоустройства направлена на создание комфорта и для пешеходов, и для автомобилистов. В результате обновляется дорожное полотно, появляются удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации, зоны для отдыха и другие элементы городской среды.

Реализуемые в столице проекты комплексного благоустройства соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».