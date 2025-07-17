Кинопарк «Москино» приглашает на квесты и постановочные съемки в эти выходные

Выступления музыкантов, кинопоказы, постановочные съемки и другие интересные мероприятия ждут гостей пяти площадок кинопарка «Москино» в выходные, 19 и 20 июля. Об этом в четверг, 17 июля, рассказали в Департаменте культуры города.

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Площадка «Театр Гонзаги» 19 июля в 17:00 приглашает горожан на концерт оперного певца Григория Голицына. Артист известен благодаря своему бархатному голосу и выступлениям в операх «Пиковая дама» и «Иоланта». После концерта, в 18:00, состоится творческий вечер, на котором певец поделится профессиональным опытом и ответит на вопросы гостей.

В оба выходных в 14:00 и 15:00 на сцене «Театра Гонзаги» будут выступать солисты цыганского театра «Ромэн». Они исполнят песни из кинофильма «Табор уходит в небо», а также композиции «Смуглянка», «Ручеек», «Мохнатый шмель» и другие.

На площадке «Уездный город» 19 и 20 июля в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30 гости могут послушать песни из фильмов в исполнении солистов музыкального коллектива «Две реки», уточнили на сайте мэра Москвы.

В кинотеатрах «Москино» 27 июля также пройдут бесплатные кинопоказы ко Дню Военно-морского флота. Гостям покажут две картины, которые позволят по-новому взглянуть на героическое прошлое и славное настоящее российского флота.