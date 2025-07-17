Начался монтаж фасада бизнес-центра у метро «Ленинский проспект»

В бизнес-центре «STONE Ленинский» в Академическом районе столицы начался монтаж гранитных плит на фасаде двухуровневого стилобата. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр строят на первой линии улицы Вавилова, владение 11. Он расположен в четырёх минутах ходьбы от станций метро «Ленинский проспект» и Московского центрального кольца «Площадь Гагарина».

Как отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, строение будет состоять из 12- и 23-этажного корпусов, объединённых стилобатом. В бизнес-центре появятся объекты инфраструктуры площадью около 5 тыс. кв. м. Помещения будут доступны как офисным резидентам, так и горожанам.

Общая площадь бизнес-центра составит 74 тыс. кв. м.

«Благодаря строительству объекта в районе появится более 6 тыс. новых рабочих мест. Сейчас параллельно с отделкой стилобата ведётся монтаж фасадных панелей на офисных башнях. Завершить фасадные работы девелопер планирует этой осенью, а окончание строительства намечено на 2026 год», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для резидентов будет доступна лаундж-терраса с зонами для работы на открытом воздухе, местами для отдыха и качелями.

Территорию у бизнес-центра благоустроят. Там создадут доступное для жителей и гостей столицы общественное пространство.

Девелопером проекта выступает компания STONE.