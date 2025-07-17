«Бутовских коз» забрали у их владельца

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли у фермера Валерия Аникеева коз, которые оккупировали Южное Бутово, сбегали из дома, разоряли цветники, объедали кустарники и пугали местных жителей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, около 30 коз, принадлежащих Аникееву, поместили в вагончик для перевозки. Животные не сопротивлялись.

По предварительной информации, коз доставят в зоопарк.

Ранее Аникеев рассказывал, что мечтал о собственной ферме и к пенсии смог обзавестись частным домом и козами. Такое соседство не понравилось жителям большого жилого комплекса - через суд они обязали пожилого мужчину выстроить для своего стада загон и перестать выпускать животных гулять по району.

Против Аникеева подавали иск и коммунальщики, заявляя, что его козы повредили 146 кустов. Однако растения не были утрачены. Хозяин «бутовских коз» смог доказать свою точку зрения и суд отклонил иск. А в 2024 году Зюзинский суд столицы запретил Аникееву пасти коз в городе. Его обязали поставить новое ограждение, оборудовать помещение для рогатого скота, купить специальные коврики и провести полную дезинфекцию всего участка.