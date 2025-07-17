В Москве отреставрируют старинный особняк

Инвестор отреставрирует деревянный особняк XIX века на Старой Басманной улице в Москве. По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с ним был заключен договор купли-продажи объекта культурного наследия. Подробности приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

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Как пояснила министр, здания в центре столицы востребованы у предпринимателей, планирующих открыть и развивать бизнес в районах с высокой проходимостью и хорошей деловой и туристической активностью. Так, один из них приобрел «Главный дом городской усадьбы с каменным сводчатым полуподвалом, 1807–1810, 1819–1821, 1879 годы, архитектор П.Г. Пономарев».

Площадь деревянного старинного особняка составляет 311,2 квадратного метра. Новый владелец должен провести реставрационные работы и приспособить недвижимость для современного использования.

Ранее сообщалось, что на месте Дома кино на Васильевский улице построят терракотовый небоскреб.