ВСУ попытались атаковать Москву дронами типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Москву дронами типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что один из таких беспилотых летательных аппаратов (БПЛА) был замечен в районе подмосковного Дмитрова.

Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 17 июля за три часа сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Ранее 17 июля с 14:00 до 17:00 по московскому времени средства ПВО сбили 13 БПЛА. Шесть из них были уничтожены над Орловской областью, четыре сбиты над Тульской, два над Брянской и еще один над Калужской.