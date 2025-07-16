В сезоне «тропических» дождей в Москве нашли необъяснимые странности

Сезон «тропических» дождей и гроз в Москве имеет две необъяснимые странности: необычный характер молний и «застрявший» атмосферный фронт. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что с точки зрения погоды «ничего Армагеддонского не происходит». По словам Поздняковой, количество гроз пока не превысило норму в восемь дней и дожди остаются «очень локальными».

При этом она указала, что синоптики отмечают необычный характер молний — среди них много вертикальных, которые бьют прямо в землю. Позднякова пояснила, что именно они поражают людей и дома.

«И сейчас таких много, хотя и непонятно, почему», — добавила синоптик.

Еще одна необъяснимая странность, по ее словам, заключается в «застрявшем» атмосферном фронте.

«Он должен был давно покинуть наши края. Но он взял и застрял! Мы пока не можем понять, в чем причина», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что из-за удара молнии в Подмосковье сгорели четыре частных дома.