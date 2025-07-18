Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после ограничений

Аэропорт Внуково функционирует в штатном режиме после ограничений, введенных в его работу прошедшей ночью, сообщила пресс-служба авиаузла.

Временный запрет на использование воздушного пространства распространился на гавань в 01:11 18 июля. Ограничения были сняты в 04:28. Сотрудники Внуково и авиакомпаний приняли все возможные меры, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и восстановить работу аэропорта, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, после произошедшего в 07:04 к медикам обратился один гражданин, которому оказали помощь в 07:10. Работники медсанчасти Внуково обеспечивают непрерывную работу и оперативно реагируют на просьбы пассажиров.

"Было задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет", – подчеркнул аэропорт.

Там также объяснили, что в данный момент проводится работа по отправке задержанных рейсов. Пассажирам посоветовали отслеживать изменения отправлений на табло гавани, онлайн-ресурсах авиакомпаний или через чат-бот Внуково. Вместе с тем пресс-служба призвала доверять информации только из официальных источников.