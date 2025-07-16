Герман Греф и Сергей Собянин запустили прокладку тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Начались работы по прокладке левого перегонного тоннеля на участке от станции «Рублево-Архангельское» до станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Она свяжет смарт-район СберСити с центром города.

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Как отметили в Сбере, строительство новой линии улучшит транспортную доступность для более миллиона человек, включая тех, кто будет жить, учиться и работать в СберСити ― всего в СберСити будут проживать более 65 тысяч человек, а работать — свыше 70 тысяч.

В торжественной церемонии запуска проходческого щита приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Александра» должен пройти тоннель длиной 2,5 километра, а в сентябре 2025 года ТПМК «София» должен начать проходку правого тоннеля. Глубина работ у станции «Рублево-Архангельское» ― 16,5 метра, станции «Ильинская» ― 17 метров, а в самой глубокой точке перегонного тоннеля между станциями ― 25 метров.

Выход со станции метро «Рублево-Архангельское» будет интегрирован в офисное здание с кампусом «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера.

«Мы нашли вариант частного государственного партнерства, который позволит реализовать этот уникальный район. СберСити будет одним из самых интересных мест для жителей Москвы — с более 30 километрами велосипедных и пешеходных дорожек, а также пятью километрами набережной. Треть территории займут сады и парки. Уникальный ландшафтный дизайн, с которым мы можем познакомиться уже сейчас ― большая часть обустроена. Здесь появится уникальный центр водных видов спорта. Это все будет подарок жителям Москвы», — заявил Герман Греф.

По словам Сергея Собянина, Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортную доступность более миллиона москвичей и жителей Подмосковья.

«Сегодня запускаем проходческий комплекс от "Рублево-Архангельской" в сторону "Ильинской", которая будет одним из мощных транспортно-пересадочных узлов, разгрузит Новую Ригу и улучшит транспортную доступность в целом в этом районе. Очень важно, что новый район Москвы, формируется по-современному. Это также самый крупный в мире проект, который реализуется по стандартам зеленого проектирования. Также в СберСити применяются умные технологии для дома и города», — добавил мэр Москвы.

Новая Рублево-Архангельская линия столичного метро длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и в перспективе — в Красногорск. На линии будут доступны пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

В ходе развития транспортной инфраструктуры также запланирована реконструкция Рублевского шоссе (от 61-го километра МКАД до Рублево-Архангельского) с возведением моста через Москву-реку длиной 255 метров (с подходами). Общая протяженность реконструируемой и новой улично-дорожной сети составит порядка 4,1 километра. Будут организованы новые маршруты наземного городского транспорта.

В СберСити появится офисный кластер площадью 837 тысячи квадратных метров. Уже завершается строительство первого делового квартала А24 площадью более 40 тысячи квадратных метров — его Герман Греф и Сергей Собянин также осмотрели в ходе визита.