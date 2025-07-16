Девять детенышей дагестанского тура родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились девять детенышей дагестанского тура, они чувствуют себя отлично. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.

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Козлят и их родителей можно увидеть на экспозиции «Турья горка». Там проживает группа из шести самок и одного альфа-самца, главы стада. В период с 8 по 26 мая все самки принесли потомство, три из них родили двойню.

Детеныши — шесть самок и три самца. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, малыши питаются материнским молоком и осваивают нижние и средние ярусы горки. В рацион взрослых особей входят свежая трава, зеленые ветки ивы и специальный комбикорм. Эти животные имеют длину тела до 160 см, высоту — до 100 см, их максимальный вес — 120-140 кг. Дагестанские туры встречаются в восточной части Главного Кавказского хребта. В природе насчитывается около десяти тысяч особей.

«Дагестанские туры в Московском зоопарке ежегодно размножаются, подросшие животные уезжают в другие зоопарки», — говорится в публикации.

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