В центре Москвы изменят схему движения на несколько дней

На Садовом кольце и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы временно изменится схема движения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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Изменения связаны с проведением фестиваля «Олимпийская Москва»19 июля.

В рамках подготовки к празднику с 00:01 17 июля запретят парковку на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы). 18 июля с 00:01 до 23:59 и 20 июля с 00:01 до 06:00 нельзя будет проехать по участку на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).

19 июля с 00:01 до 17:00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). Также в этот день с 10:00 до 17:00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до 2027 года в городе построят несколько новых пешеходных мостов. Один из них возведут под Малым Каменным мостом, что продлит прогулочный маршрут от острова Балчуг к Болотной площади. Кроме того, в Мневниковской пойме построят два велопешеходных моста — длина первого составит 222 метра, длина второго — 200 метров.