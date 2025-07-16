Вторая половина июля в Москве будет дождливой

Первая половина июля в Москве оказалась жаркой, а вторая будет дождливой. Такой прогноз опубликовала в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Синоптик напомнила, что рекордная жара была зафиксирована в столице 10 и 12 июля, а самой теплой стала ночь на 12 июля с минимальной температурой воздуха 21,2 градуса.

Также, согласно сообщению специалиста, в столице за первые две недели июля выпало 56 процентов нормы осадков.

«Вторая половина июля в столичной области будет более комфортной с точки зрения температуры, но дожди обещают стать частыми гостями столицы», — предупредила специалист.

Накануне после изнуряющей жары на Москву обрушился мощный суперливень. В результате оказались затоплены подземные парковки, происходили задержки наземного транспорта, некоторые районы Москвы накрыл град.