В столице разрешили купаться в пяти городских водоемах

Специалисты Роспотребнадзора Москвы одобрили возможность купания в пяти водоемах на территории города. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

"По состоянию на сегодняшний день функционируют 5 зон отдыха с купанием: "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", Путяевский пруд №1, "Тропарево", Пионерский пруд - открыт для купания с 16.07.2025", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что зоны отдыха "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды, Большой садовый пруд в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, это связано с несоответствием качества воды и песка. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете. Кроме того, закрыт на реконструкцию Большой городской пруд.

Отмечается, что озера Черное, Белое, Мещерское и Школьное в настоящее время проходят проверку на качество воды, купание в них запрещено.