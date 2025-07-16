Минобрнауки предлагает ввести единый порядок определения стоимости обучения

В Минобрнауки считают, что цены на платное обучение в университетах России должны регулироваться единым порядком. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

Сейчас же для всех автономных бюджетных учреждений, в том числе и в сфере высшего образования, порядок оплаты устанавливает учредитель: для сельскохозяйственных вузов - Минсельхоз, для медуниверситетов - Минздрав.

"С точки зрения упорядочивания и выстраивания более аргументированной логики ценообразования единый порядок для всей страны был бы логичным", - цитирует замминистра ТАСС.

Напомним, ранее в Министерстве науки и высшего образования проанализировали рост стоимости обучения в вузах России. По данным ведомства, плата за обучение в 2025 году выросла по сравнению с прошлым годом в среднем на 12 процентов.

С сентября этого года в вузах изменятся правила платного набора: регулировать число платных мест будет государство.