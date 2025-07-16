Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Москва — крупнейший центр развития креативных индустрий в России. Сферы кино, музыки, видеоигр, издательского дела, дизайна, театра и рекламы стали не только частью культурной среды, но и заняли значимое место в экономике города. Об этом в среду, 16 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы столицы, в 2023 году вклад во валовой региональный продукт составил 10,1 процента, что эквивалентно 3,3 триллиона рублей.

За последние пять лет число организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере увеличилось на 11,7 процента и превысило 113 тысяч. Параллельно растет и занятость в творческих профессиях среди москвичей.

Выручка компаний также демонстрирует устойчивый рост: в 2023 году сектор креативных индустрий заработал на 103,8 процента больше, чем в 2019 году, — 6,7 триллиона рублей.

В 2024 году на площадках Московского кинокластера снято около 120 проектов — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Среди них — хиты «Холоп 2», «Мастер и Маргарита», «Слово пацана». Кластер объединяет Киностудию Горького, Кинозавод на Рязанке и строящийся Кинопарк в Новой Москве. Платформой moskino.ru воспользовались 1,7 миллиона раз.

Московская индустрия видеоигр включает 33 тысячи компаний с выручкой 3,9 триллиона рублей. Запущена «Фабрика видеоигр» и скоро откроется первый в России гейм-кластер в «Сколково».

Издательской деятельностью в столице занимается порядка 12 тысяч организаций – 10,6 процента от всех компаний в сфере креативных индустрий. Общая годовая выручка в прошлом году составила порядка 349,1 миллиарда рублей.

— И эта отрасль также не остается без городской поддержки, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее мэр столицы рассказал, что с начала года в кинокомиссию Москино поступило свыше тысячи заявок на съемки фильмов. Это на 53 процента больше, чем год назад.