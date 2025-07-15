Названа причина дождей в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что к ливням в Москве привела активизация атмосферного фронта.

«По мере прогревания он обострился, сформировались мощные ячейки облачности, с которыми выпали самые интенсивные осадки», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, дать точный прогноз об интенсивности и локализации осадков возможно только за два-три часа до их начала.

Автоматические станции зафиксировали выпадение 50—70 мм осадков в различных районах Москвы за час дождя, добавила синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал погоду в столичном регионе.