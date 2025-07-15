Синоптик Варакин: температура воздуха в Москве всё равно выше нормы

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин прокомментировал погоду в столичном регионе.

«Сегодня у нас ещё достаточно тёплый день, где-то на четыре градуса выше среднесуточной нормы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, дожди будут идти в течение недели, даже до понедельника, 21 июля.

«У нас только два-три дня, когда осадков минимальное количество, — это пятница и воскресенье», — сказал Варакин.

Как отметил эксперт, в субботу тоже ожидаются осадки, но по сравнению со вторником, 15 июля, их будет гораздо меньше.

«Тёплая погода, июльская. Температура всё равно выше нормы на два-три градуса. Июль продолжается, и в целом, как и было по прогнозу Гидрометцентра, для большинства субъектов Центрального федерального округа, включая Московский регион, июль будет выше климатической нормы», — добавил он.

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