РГО приглашает в интерактивное путешествие по «Самой красивой стране»

В пятницу, 18 июля, в Москве откроется масштабная мультимедийная фотовыставка-фестиваль Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна». С экспозицией можно будет познакомиться в «Новой Третьяковке» до 5 октября 2025 года.

© Русское географическое общество

В залах музея можно будет увидеть более 140 лайтбоксов с лучшими работами в разных номинациях - от дикой природы до памятников архитектуры. Все эти фотографии были предоставлены участниками одноименного фотоконкурса «Самая красивая страна», который РГО проводит уже 11 лет. За это время на конкурс прислали более 780 тысяч снимков из почти 50 стран мира. Авторы фотографировали отдаленные уголки России, редких животных и уникальные памятники.

«Хочу поблагодарить всех фотографов, которые приняли участие в конкурсе. Они проделали огромную работу: забирались в самые труднодоступные места России, взлетали на вертолетах, опускались под воду - все ради того, чтобы сделать красивые фотографии», - подчеркнул член жюри фотоконкурса, российский фотограф дикой природы Сергей Горшков.

В специальном разделе выставки «Живой архив» сопоставлены архивные кадры с современными фотографиями, снятыми в тех же локациях. Помимо классической экспозиции, гостей ждут мультимедийные инсталляции с эффектом «оживших» фотографий, интерактивная карта страны и VR-кинотеатр с панорамными фильмами.

Также запланированы лекции и встречи с фотографами, викторины и розыгрыши призов для посетителей выставки. В выходные пространство выставки превратится в фестивальную площадку с живой музыкой, спектаклями и мастер-классами по фотоискусству.

Фотовыставка-фестиваль «Самая красивая страна» будет работать по вторникам-четвергам с 10:00 до 18:00, по пятницам-субботам с 10:00 до 21:00, а также по воскресеньям с 10:00 до 18:00.