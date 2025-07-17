Москвичи выбрали лучшее городское событие лета

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору самых интересных мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве». Москвичи оценивали 14 различных направлений, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

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По словам Натальи Сергуниной, наибольшей популярностью пользовались события для семей с детьми, такие как мастер-классы, викторины и игры. Второе место заняли кинопоказы и лекции, а третье – кулинарные уроки, ярмарки и соревнования шеф-поваров.

В топ-5 вошли также музыкальные и театральные мероприятия, включая концерты, спектакли, творческие вечера и занятия по актерскому мастерству. Жители столицы активно поддержали спортивные соревнования, тренировки, фестивали и исторические квизы. Одним из лидеров стал международный фестиваль «Театральный бульвар», где выступят более трех тысяч артистов из России и дружественных стран.

В области кино горожане предпочли летние сеансы в парках и зонах отдыха. Среди исторических событий выделились фестиваль «Времена и эпохи», прошедший в июне, и проект «Усадьбы Москвы».

Фестиваль «Лето в Москве» проходит с 1 июня по 14 сентября и охватывает более 400 площадок по всему городу. Афиша мероприятий доступна на официальном сайте.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о проведении в Москве международного конкурса композиторов.