Винтажный маркет «Лета в Москве» будет работать до 7 сентября

Уникальные украшения, антикварные предметы декора, редкие монеты и коллекционные сокровища – все это можно найти на площади Революции и в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, где расположились павильоны винтажного маркета.

© Вечерняя Москва

Гости могут не только совершить необычные покупки, но и стать участниками тематических лекций и мастер-классов, а также узнать историю экспонатов и просто интересно провести время.

Винтажный маркет в рамках проекта «Лето в Москве» проходит во второй раз и охватывает почти 100 торговых точек. Свои коллекции представляют антиквары и коллекционеры со всей России: от Санкт-Петербурга до Иркутска, от Пскова до Перми. Жителям и гостям столицы предлагают более 300 000 разнообразных вещей, в числе которых – редкие книги, виниловые пластинки, фарфор, самовары, открытки, игрушки и многое другое, передают «Ведомости».

Сообщается, что в «Зеленом маркете» на Болотной площади и в 12 арт-павильонах побывали более 250 тысяч человек, которые приобрели продукцию на сумму свыше 50 миллионов рублей. Также популярностью там пользуется фудкорт с кофейней «Сделано в Москве».