За 1,5 месяца «Театральный бульвар» посетили более 500 тысяч зрителей

Во второй половине фестиваля запланированы громкие премьеры, иммерсивные постановки и мастер-классы ведущих режиссеров, а также выступления артистов из Сербии, Уругвая, Аргентины, Ирана, Китая, Италии и других стран.

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Более 500 тысяч зрителей посетили Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар — 2025» за первую половину проекта.

«Фестиваль начался с аншлагов, и даже сейчас свободные места на площадках остаются редкостью. Всего за первую половину проекта его посетили более 500 тысяч зрителей, а на пяти основных сценах прошло уже порядка 1,6 тысячи часов программы. Благодаря фестивалю театральный сезон в Москве фактически длится весь год, без перерыва на летние каникулы, а впереди гостей ждет не менее насыщенная программа: выступления зарубежных артистов и громкие постановки на сценах фестиваля», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Фестиваль включает классические драматические постановки, музыкальные спектакли, цирковые представления, а также экспериментальные форматы вроде театра вкуса и пластического театра. Есть здесь и специальные программы, приуроченные к памятным датам — Дню России, дню рождения А.С. Пушкина и Дню памяти и скорби, Дню молодежи.

В этом году в «Театральном бульваре» участвуют коллективы из 40 регионов России — от Калининградской области до Алтайского края, включая Государственный драматический театр на Васильевском (Санкт-Петербург), Пермский академический Театр-Театр (Пермь) и Театр драмы имени Ф. Волкова (Ярославль).

На площадках фестиваля со своими проектами выступили Андрей Мерзликин и Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Антон Шагин, Юлия Пересильд, Константин Райкин, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Анна Чиповская. Парад звезд продолжится и во второй половине фестиваля.

Особое внимание — детским и семейным мероприятиям. Теперь они проходят и на основных сценах фестиваля. Так, в июле открылась рубрика «Семейные разговоры», где представили истории театральных династий в уникальном формате. Среди героев — Константин и Полина Райкины, Юлия и Анна Пересильд, Игорь и Григорий Верники.

Вторая половина фестиваля будет более разнообразной. Запланированы громкие премьеры, иммерсивные постановки и мастер-классы ведущих режиссеров выступления, а также выступления артистов из Сербии, Уругвая, Аргентины, Ирана, Китая, Италии и других стран.

Фестиваль «Театральный бульвар» организован Департаментом культуры столицы в рамках проекта Сергея Собянина «Лето в Москве». https://leto.mos.ru/ Он будет проходить рекордные 92 дня. На 14 площадках по всему городу покажут более 600 спектаклей и выступят три тысячи артистов из России и других стран. Помимо театральных постановок, на каждой площадке проходят творческие мастер-классы, патриотические программы с участием любимых актеров и работают интерактивные зоны, в том числе и для детей.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.