Музеи ВДНХ предоставили льготы участникам СВО и членам их семей

Участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей получили право бесплатного посещения площадок Музейного города на ВДНХ.

«Для бесплатного посещения любой из этих музейных площадок необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, подтверждающую участие в СВО. Получить этот документ можно на портале «Госуслуги», в МФЦ, военкомате, воинской части или в военно-социальном центре Минобороны», — сообщает «Москва 24», ссылаясь на портал мэра и правительства Москвы.

Среди доступных локаций: центр «Космонавтика и авиация», интерактивный музейный комплекс «Буран» и музей славянской письменности «Слово».