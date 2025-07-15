В Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы

В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы, сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Предупреждение продлится до 00:00 часов 16 июля. Местами ожидаются грозы с сильными ливнями и очень сильным дождем. Кроме того, при грозах шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва" рассказал, что ближайшие сутки в столице может выпасть более 30 миллиметров осадков. Причиной этому стала "взрывная конвекция".

"Давление в центре европейской России будет мало меняться в течение недели, то есть на сленге синоптиков наблюдается болотистое барическое поле, застойное, но в этом застое происходят взрывные конвективные процессы", – объяснил синоптик.

Он также добавил, что в столице сохраняется высокая погода, от 28 до 29 градусов, а солнечная энергия способствует возникновению конвективных процессов.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни ожидается много осадков и штормовые предупреждения.

"Вчера громыхали грозы в отдельных местах, а связано это с тем, что это взрывная конвекция приводила к тому, что верхняя граница облаков составляла около 15 километров, а на 90% территории московского региона не было никаких осадков", – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков.

Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины, а также быть предельно внимательными. Автомобилисты, в свою очередь, должны строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сказано в сообщении.