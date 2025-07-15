Музей Победы подготовил специальную программу ко Дню шахмат

Музей Победы 19 и 20 июля представит специальную программу к Международному дню шахмат, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

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«Шахматы – старинная игра, которая пришла к нам из Персии. Прародители ее – шатрандж и чатуранга – существовали в древности в арабских странах и Индии. Не теряют свою популярность шахматы и сегодня, ведь они помогают развить навыки планирования и анализа. Приглашаем провести выходные на свежем воздухе за любимой игрой», – рассказали в пресс-службе музея.

В субботу, 19 июля, с 11:00 любители шахмат разных возрастов смогут проверить свое мастерство в тематической локации на «Аллее солдат». Помимо классической настольной игры, организаторы приглашают сыграть шахматную партию на большом игровом поле гигантскими фигурами.

На следующий день посетители мемориального комплекса на Поклонной горе смогут познакомиться с шахматной терминологией, задачами и этюдами.

Кроме того, в течение всех выходных гости парка могут присоединиться к другим спортивным состязаниям.

Всего же около Музея Победы будет работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Организаторы подготовили квесты и творческие состязания. Все выходные в течение дня будут проходить бесплатные пешие и автобусные экскурсии по Поклонной горе в сопровождении экскурсоводов музея.

Международный день шахмат отмечают 20 июля.