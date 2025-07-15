Территории двух парков благоустроят в районах Аэропорт и Ховрино

Специалисты обновят детские и спортивные площадки, а также высадят деревья и приведут в порядок газоны.

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В районе Аэропорт благоустроят территорию Головановского парка, а в Ховрине приведут в порядок народный парк. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Там появятся игровые комплексы, качели, карусели и другая инфраструктура.

На детской площадке в Головановском парке заменят покрытие и установят два игровых комплекса с горкой, лесенкой и другими элементами. Здесь также появится песочница, карусели, качели, батут и качалки на пружине. Для малышей установят развивающую тактильную панель.

В спортивной зоне заменят столы для настольного тенниса, а для спокойного отдыха на территории установят парковые качели и скамейки. Специалисты приведут в порядок газон, высадят деревья и обновят покрытие пешеходных дорожек.

Кроме того, в районе Аэропорт в этом году приведут в порядок восемь дворовых территорий в 1-м Амбулаторном проезде, на Ленинградском проспекте, улицах Красноармейской и Черняховского.

В центральной части народного парка в Ховрине появится большое игровое пространство для детей разных возрастов. В нем разместят многоуровневые комплексы в виде домов и паровоза с горками, батуты, балансиры, качели и карусели. Родители смогут отдохнуть или почитать книгу на полукруглых лавочках и удобных круглых скамейках.

В игровой зоне около входа в парк со стороны Фестивальной улицы поставят большие качели, комплекс-лабиринт и разноцветные батуты. Рядом оборудуют многоуровневый амфитеатр и островки для отдыха с навесами-зонтиками, круглыми скамейками под ними и парковыми качелями. Неподалеку сделают огороженную современную площадку для выгула собак. Для животных установят барьеры, горку, тоннель и балансир.

Со стороны улицы Ляпидевского приведут в порядок спортивную зону, там обустроят универсальную площадку для игры в футбол и баскетбол. Посетители смогут заниматься на силовых тренажерах, проводить тренировку по воркауту и играть в пинг-понг. Для детей и подростков поставят кубики с зацепами для лазанья.

По территории парка проложат беговую дорожку. Она будет располагаться рядом со спортивной и детской площадками. Кроме того, оборудуют велопарковки.

В парке высадят деревья, обустроят несколько рокариев (ландшафтных композиций из камней и растений), а также установят современные светильники.

В 2023 году на улице Фестивальной привели в порядок территорию у храма Знамения Иконы Божией Матери. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, пикниковые точки и новые светильники.

Ранее о планах по благоустройству в Северном административном округе сообщил Сергей Собянин.

Работы по благоустройству парков соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».