На ВДНХ появится оранжерея с тропическими растениями

Специалисты оборудуют лабораторию для занятий по изучению растений и их культивированию. По соседству появится лекторий под открытым небом.

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На ВДНХ откроется оранжерея с тропическими и субтропическими растениями площадью около 330 квадратных метров, которая войдет в состав первого в России биокластера. Там будут проводить экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Новое пространство обустроят в южной части сквера на пересечении Хованской улицы и кольцевой дороги. Рядом расположены павильоны № 516 «Книги» музейно-выставочного центра «Росизо» и № 312.

«Оранжерея объединит выставочную и научно-просветительскую функции. Под стеклянным куполом высадят десятки видов растений, в том числе уникальных», — отметила Наталья Сергунина.

Открыть оранжерею планируют в 2026 году. Специалисты создадут климатическую зону, в которой будут автономно регулироваться температура, влажность и другие показатели. Отдельно оборудуют лабораторию для занятий по изучению растений и их культивированию. По соседству появится лекторий под открытым небом. Вокруг высадят березы, черемуху, рябину, ели, сосны, ивы и можжевельник.

Сейчас на территории ВДНХ можно посетить другую оранжерею — она работает с 1959 года в павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР»). Там гости увидят маслины, гранат, хурму и другие культуры.

Недавно открывшийся на ВДНХ биокластер — проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Его первая точка — павильон № 29 «Цветоводство и озеленение». До лета 2026 года там появится еще четыре тематические площадки.