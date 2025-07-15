Городской вокзал Серп и Молот возводят на границе районов Таганский и Лефортово. В настоящий момент здесь завершены монолитные работы в рамках строительства пассажирских платформ будущего вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот идет облицовка гранитом двух пассажирских платформ, а также сборка металлоконструкций лестничных сходов. Продолжается отделка навесов, устройство наружных сетей и внутренних инженерных систем. На данный момент его готовность превышает 40 процентов. В будущем здесь появится полноценный городской вокзал, построенный по столичным стандартам, — сказал Владимир Ефимов.

По проекту строительства городского вокзала здесь планируется соорудить надземный вестибюль со сходами на платформы, реконструировать существующий подземный переход под железнодорожными путями, возвести новые платформы с навесами. Будущий городской вокзал будет оснащен лифтами, эскалаторами, пассажиры будут защищены от дождя, снега и ветра.

Кроме того, совместно с Департаментом транспорта города Москвы будет установлен единый навес, который обеспечит пересадку по типу «сухие ноги» между метро, МЦД и остановками наземного транспорта, в том числе трамвайными.

— В итоге на базе остановочного пункта Серп и Молот создадут новый транспортный хаб. В перспективе городской вокзал станет общим для МЦД-4, МЦД-2 и двух станций метрополитена — «Площади Ильича» Калининской линии и «Римской» Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря этому у жителей районов Лефортово и Таганский появится обновленная удобная транспортная инфраструктура в шаговой доступности, — подчеркнул руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у станции «Корниловская» Троицкой линии метро построят новую транспортную развязку для снижения нагрузки на район Коммунарка и Калужское шоссе.