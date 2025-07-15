14 юных москвичей отправятся в Большую арктическую экспедицию

Путешествие начнется во второй половине августа и продлится около двух недель.

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В столице определили участников Большой арктической экспедиции. 14 школьников и студентов колледжей отобрали по итогам четырех испытаний. Под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в путешествие. Отбор участников состоял из нескольких этапов: арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов. Юные москвичи готовили пищу в походных условиях, работали с туристическим оборудованием, устанавливали палатки и проводили научные исследования. В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования», — рассказала Анастасия Ракова.

В отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей. В экспедицию отправятся студент Московского образовательного комплекса «Запад» Илья Масленкин, а также студентки Екатерина Гулид из пищевого колледжа № 33, Софья Тараненко из Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, Ксения Греб из колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Екатерина Егоршина из колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Полина Павлова из медицинского колледжа № 1. Среди школьников участниками путешествия станут ученик школы № 57 Михаил Красавин, Иван Кривашин из школы № 1253, Сергей Бахарев из школы № 171, Михаил Сорокин из школы № 1576, Кирилл Федоткин из школы № 2054, Лев Спиридонов из школы «Покровский квартал», Мария Казакова из школы № 2073 и Владимир Кулаков из школы № 1577.

«Про экспедицию мне рассказала знакомая из колледжа, которая ездила в Арктику в 2023 году. Когда я узнала про такую возможность, то сразу загорелась. В прошлом году я уже участвовала в отборе, но не прошла, а в этот раз все получилось. Вообще, я много путешествую: с самого детства участвовала в водных походах вместе с семьей, а когда подросла, то начала преодолевать категорийные маршруты, например по Ладоге и Архызу», — рассказала Софья Тараненко, студентка Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова.

Большая арктическая экспедиция

Столичный Департамент образования и науки впервые организовал Большую арктическую экспедицию в 2018 году. В этот раз она приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Путешествие начнется во второй половине августа и продлится около двух недель. 14 школьников и студентов колледжей отправятся на полуостров Таймыр. Ребята разделятся на два отряда: волонтеры-строители займутся благоустройством территории мемориального комплекса летчиков и зимовщиков в самой северной точке Евразии — на мысе Челюскин, а исследователи преодолеют маршрут протяженностью около 70 километров и изучат флору побережья моря Лаптевых. После экспедиции участники представят свои достижения на масштабной научной конференции.

Арктика не единственная точка земного шара, где побывали столичные школьники. В ноябре 2024-го 13 юных москвичей впервые отправились в Антарктиду. Во время экспедиции школьники изучали местность по заданию российских научно-исследовательских институтов, а студенты колледжей следили за здоровьем участников, отвечали за связь, готовили пищу и заботились о передвижном жилом модуле.

Туризмом в столице занимаются около 80 тысяч школьников и студентов колледжей — каждый 20-й ученик. Их объединяет городской проект «Маршрут построен». За последний год ребята совершили почти 300 походов по России и другим странам. Среди направлений — Казбек, Тянь-Шань, Северная Осетия, Алтай и Камчатка.

Узнать больше о дополнительном образовании в столице можно в телеграм-каналах «Московское образование» и «Московский центр воспитательных практик».

Программы дополнительного образования развивают у школьников и студентов колледжей творческое и критическое мышление, а также формируют навыки для будущей профессии. Мероприятия, проходящие в рамках программ, вносят вклад в проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».