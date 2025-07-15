В проекте «Активный гражданин» прошло уже более семи тысяч голосований, в которых жители столицы выразили свои мнения более 300 миллионов раз. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, благодаря голосованиям в столице построили Большую кольцевую линию метро и запустили Московские центральные диаметры, а также выпустили на маршруты электробусы и провели метро до аэропорта Внуково.

Также пациентам открыли доступ к электронным медкартам и утвердили стандарты работы центров госуслуг.

Помимо этого, в столице обустроили более 500 общественных пространств и 2,7 тысячи дворов. Столичные специалисты высадили более миллиона деревьев и кустарников.

— Спасибо каждому участнику за внимание и неравнодушное отношение к развитию нашего любимого города!, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр столицы рассказал, что в проекте «Активный гражданин» участвуют 7,2 миллиона человек — это почти каждый второй житель столицы. По результатам голосований каждый месяц в городе реализуются от 30 до 40 инициатив.