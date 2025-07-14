Москвичей предупредили о ливне и грозе в ночь на 15 июля

В ночь на 15 июля в Москве ожидаются сильный ливень, гроза и ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что предупреждение действует до 10:00 вторника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду», — говорится в тексте.

В МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Пешеходам, которые в период действия предупреждения окажутся на улице, посоветовали обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.