Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Во вторник, 15 июля, показания термометров в Москве перестанут переваливать через отметку в +30°, рассказал «Аргументам и фактам» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что до конца недели температура в столице будет колебаться между отметками +26-29° в дневное время.

Ночи станут немного холоднее: в спальных районах столбики термометров будут опускаться примерно до +15-17°, а в центре города – до +18-20°, отметил Вильфанд.

По его словам, такая температура все равно будет превышать климатическую норму, однако всего на 3°, а не на 6 или 8, как было на прошлой неделе.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что столица останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта.

«В регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха от +28 до +30°, по области — до +31°. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. Во вторник кратковременный дождь, гроза, ночью — от +18° до +20°, днем — от +25° до +27°», — сообщил Леус.

Вместе с тем, пояснил синоптик, продолжится постепенное понижение дневных температур, к концу рабочей недели можно ждать температуру от +23° до +28°.

Его коллега Евгений Тишковец прогнозирует завершение аномальной жары в Центральной России и переход к новому этапу летней погоды.

«[14 июля] заключительный день, когда столбик термометра кое-где в Центральной России в последний раз попробует штурмовать 30-градусную высоту. Июль стал более чем на два градуса теплее нормы и больше не будет эпатировать тропическим зноем, но удивит жителей Центральной России обильными тропическими ливнями!» — объявил синоптик.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заметила, что ночь на 14 июля стала «самой душной» с начала месяца.

«Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,9°, теплее было ночью 12 июля — 21,2°. Но прошедшей ночью из-за дождей влажность воздуха удерживалась на уровне 70–80%, что стало причиной духоты», — пояснила метеоролог.

По ее данным, аномальная жара охватила не только Россию, но и всю Европу, от Турции до Норвегии.