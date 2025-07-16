Москвичей предупредили о сильном дожде и грозах 16 июля

Местами в Москве в ближайшее время ожидается сильный ливень, гроза, град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду в отдельных районах города до 21:00.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

— В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: паркуйтесь в безопасных местах; на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции; будьте внимательны управляя автомобилем; не оставляйте детей без присмотра, — говорится в сообщении.

Также москвичам и жителям столицы рекомендовали проявлять внимательность и осторожность в непогоду, передает Telegram-канал ведомства.

Из-за грозы с ливнем и шквалистым ветром в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности — он указывает на опасные метеорологические условия с вероятными стихийными бедствиями.

15 июля Роскосмос продемонстрировал спутниковый снимок, сделанный с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», которые засняли циклон, принесший в Москву сильные ливни.