В метро появилась вторая цифровая стойка «Живое общение»

Цифровая стойка «Живое общение» появилась в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Теперь пассажиры могут задать свой вопрос чат-боту Александре в образе виртуального 3D-ассистента.

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Чат-бот Александра расскажет о способах оплаты проезда, графике работы метро, а также поможет построить маршрут и пополнить карту «Тройка». Помимо этого, на цифровой стойке можно купить сувенирную продукцию Московского метрополитена, которая видна благодаря прозрачному сенсорному экрану.

«Мы разместили вторую цифровую стойку “Живое общение” в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Подобный интерактивный ассистент уже около года работает на цифровой станции “Марьина Роща” Большой кольцевой линии метро, за это время им воспользовались более 30 тысяч раз. Благодаря персонализированным сервисам пассажирам стало еще удобнее получать услуги московского транспорта. Мы продолжаем развивать их по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В течение недели, кроме выходных дней, сотрудник метро будет собирать обратную связь о работе цифровой стойки и дарить сувениры за прохождение опроса.

Эти же функции есть у стойки «Живое общение» на станции «Марьина Роща», которую установили в августе 2024 года. За время ее использования москвичи и гости столицы чаще всего обращались к таким функциям, как построение маршрута, покупка сувениров, обращение с вопросом к чат-боту Александре в образе 3D-ассистента и пополнение карты «Тройка».

Помимо цифровой стойки, в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская можно встретить цифровую анимированную навигацию, сенсорные указатели с картой местности, схемой метро, статусом доступности станций для маломобильных пассажиров и информацией о наземном городском транспорте.

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