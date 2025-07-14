В Москве изъяли львят-пленников: их использовали для фотосессий

Льва и львёнка, которых использовали для незаконных фотосессий, передали в Московский зоопарк.

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Когда маленького хищника забирали у предпринимателей инспекторы, он выглядел измождённым и испуганным. Что понятно: звери работали живым реквизитом, их возили на фотосессии по всей стране.

Ценник был внушительным: стоимость такого развлечения превышала 100 тысяч рублей. Нелегальный бизнес выявили в ходе прокурорской проверки. Никаких разрешительных документов на зверей у хозяев не было.