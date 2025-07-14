Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 19 июля. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России.

Обычно мавзолей открыт для посетителей с 10:00 до 13:00 во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

— 19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — заявили представители ФСО в разговоре с ТАСС.

5 июня огромные очереди на несколько километров выстроились из желающих посетить Мавзолей Ленина на Красной площади перед его закрытием на ремонтные работы. Москвичи и туристы надеялись попасть в комплекс до временной остановки его деятельности.

Реставрация Мавзолея может начаться в ближайший месяц. Основные работы закончат до 27 августа 2026 года, а до 19 марта 2027 года объект сдадут. При этом комплекс уже закрывался в 2025 году: в феврале там начались профилактические работы, которые продлились два месяца.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян о том, сколько из них хотят, чтобы политика Владимира Ленина похоронили на кладбище. За идею проголосовало 57 процентов граждан.