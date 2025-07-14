Фестиваль спорта "Олимпийская Москва" впервые пройдет в столице 19 июля

Фестиваль спорта "Олимпийская Москва" состоится на Садовом кольце в столице 19 июля. Программа включает торжественный запуск Олимпийского мишки, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса.

"Фестиваль на Садовом кольце продлится с 11:00 до 16:30. Участников ждут 12 уникальных тематических спортивных площадок на протяжении всего Садового кольца. В 12:00 на Зубовской площади начнется яркое шествие по маршруту. В 16:00 шествие завершится торжественным запуском Олимпийского мишки и выступлением артиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время. Мероприятие будет ежегодным.

"Мы поддерживаем здоровый образ жизни и организуем мероприятия, которые объединяют москвичей и гостей столицы. В этом году впервые проведем фестиваль "Олимпийская Москва" на Садовом кольце, чтобы каждый смог ощутить дух Олимпиады 1980 года. Приглашаем всех присоединиться к празднику. Надеемся, что он станет новой спортивной традицией для активных москвичей и гостей столицы", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что фестиваль состоится при поддержке Олимпийского комитета России.