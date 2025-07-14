В Москве впервые пройдет международный конкурс композиторов

В Москве открылся прием заявок на участие в Первом Московском международном конкурсе композиторов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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Объявлено, что свои работы на конкурс могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран. В конкурсе будет две номинации: "Крупная форма" - произведения для академического большого хора и симфонического оркестра, а также "Малая форма" - музыка для смешанного академического хора а капелла. В каждой категории определят лауреатов первой, второй и третьей степеней.

В жюри войдут известные деятели культуры. Возглавит комиссию хоровой дирижер, народный артист СССР Владимир Минин. Призовой фонд конкурса - 10,5 миллиона рублей. Победители также получат возможность записать свое сочинение с последующим изданием в цифровом формате.

Церемония награждения состоится в декабре 2026 года на сцене Московского концертного зала "Зарядье". Произведения лауреатов войдут в программу гала-концерта.